Ізраїль і Саудівська Аравія можуть найближчими місяцями укласти історичну угоду про нормалізацію відносин за посередництва США

Новини

Getty Images / «Бабель»

Ізраїль може укласти історичну угоду про нормалізацію відносин зі своїм найпотужнішим арабським сусідом — Саудівською Аравією. США виступили посередником, а уряд президента Джо Байдена сприяє тому, щоб це відбулося найближчими місяцями.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на посадовців США та Саудівської Аравії.

За цією домовленістю, Саудівська Аравія має повністю визнати Ізраїль, а взамін Білий дім пропонує Ер-Ріяду більш офіційні оборонні відносини зі США, сприяння в розвитку цивільної ядерної енергетики та відновлення Палестинської держави. Як пише видання, американські посадовці кажуть, що переговори про останній пункт уже на завершальній стадії.

Вони також зазначають, що після іранської атаки 13 квітня, Ізраїлю не завадить для посилення власної безпеки нормалізувати відносини із Саудівською Аравією.

За словами американських посадовців, іншою метою цього договору є обмеження впливу Китаю на Близькому Сході та подальша ізоляція Ірану завдяки зближенню Саудівської Аравії та Ізраїлю.

Байдену цей договір також грає на руку перед виборами президента США. В нього зараз є шанс на значний дипломатичний прорив, який може розширити Авраамську угоду — нормалізацію відносин Ізраїлю та ОАЕ, підписану у 2020 році за сприяння його головного суперника на виборах, експрезидента Дональда Трампа за його каденції. Крім того, Авраамська угода призвела до нормалізації відносин Ізраїлю з Бахрейном і Марокко.

Втім, за словами посадовців США та Ізраїлю, найбільша перешкода до нормалізації відносин із Саудівською Аравією — це переконати ізраїльського премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу приєднатися до переговорів щодо створення Палестинської держави. Праві члени його уряду та значна частина громадськості виступають проти державності Палестини — після ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня, коли бойовики ісламістського угруповання вдарили ракетами по Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Лідери Саудівської Аравії десятиліттями заявляли, що Палестинська держава є пріоритетом, а високопоставлені дипломати держави заявляли, що ця умова є обовʼязковою для нормалізації відносин з Ізраїлем.

Проте тепер посадовці Саудівської Аравії приватно повідомили США, що могли б прийняти усну обіцянку з боку Ізраїлю, що країна візьме участь у нових переговорах щодо створення Палестинської держави, оскільки в угоді є пункти, які цікавлять Ер-Ріяд більше.

Чиновники із Саудівської Аравії також зазначили, що угода зможе допомогти Ізраїлю з потенційною стратегією виходу із сектора Гази, коли стихне конфлікт. США розробили повоєнний план, який передбачає залучення військ дружніх арабських держав для гарантії безпеки в секторі Гази.

Втім, кілька потенційних співавторів документа з боку арабських держав кажуть, що вони не розглядали б таку домовленість без публічних кроків Ізраїлю до створення Палестинської держави.

Якщо США домовляться із Саудівською Аравією, але Ізраїль відмовиться вести переговори про створення Палестинської держави, то американські високопосадовці представлять Ізраїлю всі переваги дипломатичної угоди, які він міг би отримати, якби пішов на умови.

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив нормалізацію відносин з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом під час свого візиту до Джидди 20 березня і сказав, що вже наступного дня принц погодився на умови угоди.

«Прогрес хороший, він реальний. Я не можу встановити часові рамки, але думаю, що ми наближаємося до моменту, коли матимемо домовленості», — сказав Блінкен.

Попередній крок Білого дому до дипломатичної угоди зірвав ХАМАС, напавши на Ізраїль 7 жовтня. Арабські посадовці кажуть, що тимчасове припинення вогню в секторі Гази полегшило б Саудівській Аравії підписання своїх зобовʼязань за угодою.

Напередодні радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів переговори з міністром стратегічних питань Ізраїлю Роном Дермером і головою Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі — двома найближчими радниками Нетаньягу. Під час обговорень американська сторона повідомила, що США «занепокоєні» операцією в Рафаху, але докладають зусиль до зміцнення оборони Ізраїлю «за допомогою ширшого спектру військових партнерів».

Найактивнішим прихильником угоди про нормалізацію відносин із Саудівською Аравією в уряді Ізраїлю був член військового кабінету й суперник Нетаньягу Бенні Ганц. Більшість громадських опитувань свідчать про те, що Ганц сьогодні є найпопулярнішим лідером в Ізраїлі.

На початку цього місяця Ганц заявив, що угода про нормалізацію відносин із Саудівською Аравією, а також міжнародні зусилля за участю поміркованих арабських держав щодо гарантій безпеки та допомоги в секторі Гази — «досяжні».

Хоча Ізраїль і Саудівська Аравія нині не мають офіційних дипломатичних відносин, держави вже таємно співпрацюють з деяких питань, зокрема в сфері розвідки. Ганц заявив, що офіційні дипломатичні відносини допоможуть сформувати альянс проти Ірану, який «намагається розпалити регіональну війну».