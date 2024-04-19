Суд заборонив проросійську партію СПАС в Україні

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив в Україні діяльність політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян» (СПАС).

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, СПАС проводить інформаційно-підривну діяльність на користь росії. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році члени партії «розосередилися» майже по всіх окупованих територіях України.

Правоохоронці стверджують, що очільник СПАС Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій Херсонщині, де напряму контактує з Федеральною службою безпеки росії. За вказівкою ФСБ Коваленко та його однопартійці публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України.

На окупованих територіях члени СПАС агітують місцевих підтримати росію та приєднуватися до лав окупаційних угруповань, повідомила СБУ. Також вони виступають перед російськими пропагандистами нібито від імені «пересічних громадян» України та виправдовують воєнні злочини рф.

У вересні 2022 року СБУ заочно повідомила Коваленку про підозру в державній зраді. Його та спільників притягують до відповідальності за злочини проти України.