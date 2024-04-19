США наклали вето на проєкт резолюції про членство Палестини в ООН

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США наклали вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН, який рекомендував Генасамблеї надати Палестинській автономії повноправне членство в Організації.

Проєкт резолюції представив Алжир. За проголосували 12 членів Ради безпеки ООН, зокрема росія та Китай. Швейцарія та Велика Британія утрималися, а проти проголосували лише США.

Зараз Палестинська автономія має статус держави-спостерігача, яка не є членом ООН. Цей статус дозволяє Палестині брати участь у всіх засіданнях Організації, але вона не має права голосу в основних органах ООН. Заявку на повноправне членство в ООН має схвалити Радбез, а потім щонайменше дві третини Генасамблеї ООН.

США вважають, що незалежна Палестинська держава має бути створена шляхом прямих переговорів між Ізраїлем і Палестинською автономією.

«Це голосування не відображає опозицію палестинської державності, а є визнанням того, що вона зʼявиться тільки в результаті прямих переговорів між сторонами», — заявив після голосування заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

За словами Вуда, члени Радбезу несуть особливу відповідальність за те, щоб їхні дії сприяли міжнародному миру ц безпеці та відповідали вимогам Статуту ООН. За його словами, Штати неодноразово закликали Палестинську адміністрацію провести необхідні реформи. Вуд наголосив, що терористична організація ХАМАС нині контролює Газу, а це невідʼємна частина Палестинської автономії, про яку йдеться в цій резолюції. Саме з цих міркувань США голосували проти.

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас засудив вето США в Радбезі ООН як «несправедливе, неетичне і невиправдане». За його словами, воно суперечить «волі міжнародної спільноти, яка рішуче підтримує повноправне членство Палестини» в ООН.

Своєю чергою міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац привітав вето США і заявив, що «тероризм не можна винагороджувати».

Як стати членом ООН

Щоб заяву про членство в ООН прийняли до розгляду, необхідно, щоб її підтримали щонайменше девʼять із 15 членів Радбезу ООН і жоден з пʼятьох постійних членів Радбезу — США, Китай, росія, Франція і Велика Британія — не скористалися правом вето. Якщо цю умову дотримано, заяву передають на голосування Генеральної Асамблеї ООН, де її мають підтримати щонайменше дві третини членів.

Спершу заяву про прийом Палестинської автономії до складу ООН відкинули ще в листопаді 2011 року через позицію Ради Безпеки. Наступного року ООН, незважаючи на опір з боку США, надала палестинцям статус спостерігачів — тоді це рішення підтримали 138 країн-членів, а 9 виступили проти (зокрема США). Ще 41 делегація утрималася.

2 квітня 2024 року Палестинська автономія надіслала генеральному секретареві ООН лист із проханням знову розглянути її клопотання про прийом у члени ООН, яке подали в 2011 році. Отримавши запит, глава ООН перенаправив його до Ради безпеки.

Війна Ізраїлю й ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

8 квітня 2024 року Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення фази активного наземного вторгнення в сектор Гази, залишаючи відкритою можливість майбутнього наступу на Рафах. ЦАХАЛ вивів усі сухопутні війська з південної частини сектора Гази, залишивши там одну бригаду. Бої в регіоні тривали чотири місяці поспіль.