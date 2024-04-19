Росіяни обстріляли Синельникове. Загинули шість людей, серед них — дві дитини
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
Зранку 19 квітня російські війська вдарили по Синельниковому на Дніпропетровщині. Через атаку загинули шість людей, серед них дві дитини віком 8 і 14 років.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Оновлено: О 11:42 голова ОВА Сергій Лисак написав оновлену інформацію щодо жертв у Синельниковому. Шестирічного хлопчика, який був у вкрай тяжкому стані, врятували медики. Станом на цей час, у Синельниковому — шість загиблих, серед них двоє дітей. Раніше повідомляли про сімох загиблих.
За даними МВС, у Синельниковому також шість постраждалих, зокрема дитина. У районі пошкоджені понад десяток приватних будинків. Зайнялися пожежі, однак їх оперативно загасили рятувальники.
У Кривому Розі від російського обстрілу постраждали три людини.
Кількість постраждалих може зрости. Рятувальники розбирають завали.
- Зранку 19 квітня російські війська атакували Дніпро й область. У Дніпрі відомо про щонайменше двох загиблих і 20 постраждалих.
- Уночі ППО вдалося збити 29 цілей — з ракет знищили 2 крилаті Х-101/Х-555, 11 авіаційних Х-59/Х-69 і 2 крилаті Х-22. Також Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення росії збила дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.