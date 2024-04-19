Росіяни вдарили по пʼятиповерхівці в Дніпрі. Є жертви

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Telegram / Сергій Лисак

Зранку 19 квітня російські війська атакували Дніпро й область. Через обстріл у місті горить пʼятиповерхівка, зараз відомо про щонайменше 9 постраждалих.

Про це пише Дніпроперовська ОВА та мер Дніпра Борис Філатов.

За даними ОВА, пʼятиповерхівка частково зруйнована — під завалами можуть бути люди. Філатов пише, що росіяни вдарили по центру Дніпра.

О 7:39 голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що в Дніпрі відомо про щонайменше двох загиблих і 15 постраждалих.

Наслідки російського удару по Дніпру. Telegram / Сергій Лисак

Окрім цього, окупанти атакували інфраструктурний обʼєкт у Криворізькому районі, у Павлограді пошкоджено одно з підприємств. Росіяни вдарили і по Синельниківському району — там є загиблі, серед поранених — діти.

За попередніми даними, росіяни запустили по Дніпру та області 11 ракет.