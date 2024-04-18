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З 22 квітня у Києві відновлять оплату за паркування

Автор:
Оля Березюк
Дата:

З 22 квітня паркування в Києві стане платним. Оплата паркування знову запрацює в застосунку «Київ Цифровий».

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Як і раніше, паркування на муніципальних майданчиках буде платним лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу і неділю паркування безкоштовне.

Вартість паркування залежить від зони міста і становить:

Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:

Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay. У КМДА підкреслили, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.