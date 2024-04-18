З 22 квітня у Києві відновлять оплату за паркування
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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З 22 квітня паркування в Києві стане платним. Оплата паркування знову запрацює в застосунку «Київ Цифровий».
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Як і раніше, паркування на муніципальних майданчиках буде платним лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу і неділю паркування безкоштовне.
Вартість паркування залежить від зони міста і становить:
- 1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик — 35 грн/год;
- 2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська — 25 грн/год;
- 3 зона, решта міста — 5 грн/год.
Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:
- вибрати «Сервіси водія» → «Погодинне паркування»;
- вибрати номер авто з переліку або вказати його;
- самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;
- натиснути «Почати паркування»;
- натиснути «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до «Оплати паркування».
Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay. У КМДА підкреслили, що на муніципальних паркінгах не приймають оплату готівкою.
Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв і не здійснюють евакуацію автомобілів.
- З 21 лютого 2024 року плату за паркування у столиці тимчасово скасували, оскільки суд визнав тарифи необґрунтованими.