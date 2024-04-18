За час керівництва Павелка УАФ зазнала збитків на 1,3 мільярда гривень
- Автор:
- Оля Березюк
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Космач Олександр / УНІАН
Українська асоціація футболу оприлюднила попередні результати перевірки її діяльності за 2015—2023 роки, яку проводить незалежна аудиторська компанія AC Crowe Ukraine.
У січні 2024 року, одразу після обрання на посаду президента УАФ, Андрій Шевченко анонсував всебічний аудит діяльності асоціації. Наразі відомі його перші результати, фінальний документ мають завершити протягом трьох місяців.
Наразі аудитори виявили відтік активів УАФ на майже 1,343 мільярда гривень. Основні збитки спричинені операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, повʼязаними із завищенням вартості придбаних товарів, робіт і послуг.
В УАФ відкреслили, що ці дані є попередніми, їх ще мають остаточно затвердити. Фінальні результати перевірки оприлюднять після завершення аудіту.
- У 2018—2019 роках слідчі Нацполіції відкрили кримінальні провадження щодо керівництва УАФ та її голови Андрія Павелка через можливе розкрадання бюджетних 270 мільйонів гривень ($11,16 мільйона), які були виділені на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах, а також через можливе заволодіння бюджетними коштами «ФФУ Продакшн» і «Спорт Технологія».
- Ще дві справи розслідує Національне антикорупційне бюро: зловживання службовим становищем керівництвом федерації, яке призвело до завищення цін під час придбання полів, і недостовірне декларування майна президентом федерації Андрієм Павелком.
- У 2022 році Павелка заарештували, але він одразу вийшов під заставу в 9,8 мільйона гривень. 16 червня 2024 року його заарештували повторно, але в лютому 2024-го знову звільнили.