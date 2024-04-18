ГУР назвав перелік знищеної техніки росіян після удару по авіабазі «Джанкой» у Криму

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Головне управління розвідки Міноборони України назвало перелік знищеної техніки росіян після удару по авіабазі «Джанкой» у Криму, який стався в ніч на 17 квітня.

Пресслужба ГУР повідомила, що знищено або критично пошкоджено 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО і апаратуру спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».

«Кількість уражених або знищених обʼєктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюються», — додали в ГУР.