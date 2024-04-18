ГУР назвав перелік знищеної техніки росіян після удару по авіабазі «Джанкой» у Криму
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Головне управління розвідки Міноборони України назвало перелік знищеної техніки росіян після удару по авіабазі «Джанкой» у Криму, який стався в ніч на 17 квітня.
Пресслужба ГУР повідомила, що знищено або критично пошкоджено 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО і апаратуру спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».
«Кількість уражених або знищених обʼєктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюються», — додали в ГУР.
- Уночі 17 квітня на військовому аеродромі «Джанкой» у Криму пролунали вибухи. Російські медіа писали, що після цього на аеродромі спалахнула сильна пожежа. На цьому аеродромі базується російський 39 гелікоптерний полк, ППО Південного військового округу і три авіаційні ескадрильї.
- Російські пабліки та OSINT-спільнота потім публікували перші фото ймовірних наслідків нічного удару. Тоді писали, що були знищені три пускові установки С-400, одна радіолокаційна станція до С-400, знищені або критично пошкоджені дві пускові установки С-300, а також склад із боєприпасами до цих ракетних систем. Росіяни стверджують, що по базі вдарила ракета MGM-140 ATACMS, та публікували фото уламків.