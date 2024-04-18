В Україні зафіксували дефіцит електроенергії — залучили допомогу з Європи

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Україна вранці отримує аварійну допомогу з Румунії, Польщі та Словаччини через дефіцит в енергосистемі, що виник через російські удари по українських електростанціях.

Про це повідомило «Укренерго».

З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості застосують графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться обʼєктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Графіки відключень для споживачів діють у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі і на Донеччині, повідомило Міністерство енергетики.

Українців просять максимально обачливо використовувати електроенергію у пікові години з 19:00 до 22:00, а промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати альтернативні джерела живлення.

Через негоду знеструмлено 5 населених пунктів в Київський та Сумській областях. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях, а через технологічні порушення — у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях.

Атака на українську енергетику

Під час масованого обстрілу України в ніч на 11 квітня росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка на Київщині. ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. До нього входять:

Зміївська ТЕС на Харківщині (знищили росіяни);

Трипільська ТЕС на Київщині (знищили росіяни);

Вуглегірська ТЕС на Донеччині (захопили росіяни).

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала масштабного ракетного авіаудару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.

За оцінками Центру досліджень енергетики, у липні — серпні можна очікувати жорстких обмежень для споживачів після останніх атак на енергетику.