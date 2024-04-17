Байден готовий негайно підписати закони про допомогу Україні, щойно їх ухвалять Конгрес і Сенат

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Президент США Джо Байден заявив про готовність підписати окремі законопроєкти про допомогу союзникам, зокрема Україні.

«Я рішуче підтримую цей пакет, щоб отримати важливу підтримку для Ізраїлю та України, надати вкрай необхідну гуманітарну допомогу палестинцям у секторі Гази та зміцнити безпеку і стабільність в Індійсько-Тихоокеанському регіоні», — зазначив голова Білого дому.

Він наголосив, що Україна стикається з різким посиленням атак, тому Палата представників США не має права на зволікання, бо після них ще належить проголосувати Сенату.

«Я негайно підпишу цей закон, щоб надіслати світові повідомлення: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи росії досягти успіху», — заявив Байден.

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу щодо України теж закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу — до кінця цього тижня. Відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер і високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон підтвердив намір провести фінальне голосування за окремі законопроєкти про допомогу американським союзникам, зокрема й Україні, до вечора суботи, 20 квітня. Про це він написав у листі до членів нижньої палати Конгресу.