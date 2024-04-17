Шведський парламент схвалив зменшення віку для легальної зміни статі з 18 до 16 років

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Парламент Швеції схвалив закон, що знижує вік для легальної зміни статі з 18 до 16 років.

Про це повідомляє Associated Press.

Після шестигодинних дебатів закон підтримали 234 депутати, 94 були проти, 21 депутат був відсутній під час голосування.

Молоді люди віком до 18 років для зміни статі потребуватимуть дозволу опікуна, лікаря і Національної ради охорони здоровʼя і соціального забезпечення.

Проте завдяки новому закону їм більше не доведеться проходити діагностику гендерної дисфорії — психологічного стресу, повʼязаного з невідповідністю вродженої статі та гендерної ідентичності.

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Правоцентристська коаліція консервативного премʼєр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона розійшлася в думках з цього питання: його власна Поміркована коаліційна партія і ліберали переважно підтримали закон, тоді як нечисленні «Християнські демократи» виступили проти. Також проти виступили члени ультраправої популістської партії «Шведські демократи», що підтримує уряд у парламенті, але не є його частиною.

Серед країн, які мають подібні закони, — Данія, Норвегія, Фінляндія та Іспанія.

Минулої пʼятниці в Бундестазі схвалили подібний закон. Він спрощує процедуру зміни імені та статі в офіційних документах.

У 2022 році парламент Шотландії схвалив законопроєкт, який дозволяє людям віком від 16 років змінювати свою стать у документах шляхом самодекларування. Британський уряд наклав вето на це рішення, а найвищий цивільний суд Шотландії погодився.