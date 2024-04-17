Кримський політвʼязень Рефат Алімов вийшов на свободу після 8 років увʼязнення
- Автор:
- Оля Березюк
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Засуджений на 8 років політвʼязень, кримський татарин Рефат Алімов, фігурант ялтинської справи «Хізб ут-Тахрір» вийшов на свободу.
Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає правозахисна організація «Кримська солідарність».
«Зараз, в першу чергу, хочу побачити рідних і близьких. Дуже сильно сумував за ними. Відпочити нарешті, пройти лікування, огляд. А далі думаю влаштуватися на роботу. Бо останні вісім років мати одна тягнула завдяки нашому народу, допомагали їй, поки я був у вʼязниці. Зараз треба виходити й починати працювати. Допомагати іншим треба, хто опинився в такій ситуації», — зазначив Алімов, якого цитує «Суспільне».
Адвокат Семедляєв поїхав до міста Салават Республіки Башкортостан, щоб зустріти Алімова.
«Сьогодні вийшов черговий політвʼязень, наш друг, наш брат. Вісім років у застінках — звичайно, це великий термін. Звичайно, він пройшов це випробування гідно, і сьогодні ми його зустріли. Повеземо його додому, до Криму, до родичів і близьких. І сподіваюся, що найближчим часом і решта наших хлопців політвʼязнів також звільняться», — наголосив правозахисник.
- Алімова заарештували 18 квітня 2016 року після обшуку в його будинку в селі Краснокамʼянка. Його справу обʼєднали зі справами Арсена Джеппарова, Мусліма Алієва, Енвера Бекірова, Еміра-Усеїна Куку і Вадима Сірука. Їх звинуватили у причетності до забороненої в росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір». Правозахисники назвали їх «ялтинська група» у справі «Хізб ут-Тахрір» — за географічним принципом.
- 12 листопада 2019 року в Ростові-на-Дону відбулося завершальне судове засідання щодо фігурантів справи, на якому їм ухвалили вироки. Засідання тривало всього 14 хвилин.
- Усіх підсудних визнали винними. Рефату Алімову призначили вісім років з обмеженням волі на один рік, Мусліму Алієву — 19 років з обмеженням волі на один рік, Енверу Бекірову — 18 років з обмеженням волі на один рік, Вадиму Сіруку — 12 років з обмеженням волі на один рік, Арсену Джеппарову — сім років з обмеженням волі на один рік, Еміру-Усеїну Куку — 12 років з обмеженням свободи один рік.