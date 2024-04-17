Time включив Андрія Єрмака в сотню найвпливовіших людей планети. Він єдиний українець у переліку
- Автор:
- Софія Телішевська
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Agence VU / Redux
Американський журнал Time оприлюднив свій щорічний список 100 найвпливовіших людей планети. До переліку ввійшов один українець — голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Його кандидатуру номінував колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. У своїй колонці він називає Єрмака «людиною, яка відіграє центральну роль» у забезпеченні роботи українського уряду.
«Після повномасштабного вторгнення він доніс послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України — від Заходу до Глобального Півдня, обʼєднавши їх навколо різних питань — від санкцій до довкілля. У визначний момент для України та демократії Андрій Єрмак не лише став рішучим лідером, але й довів, що ним є», — зазначив Расмуссен.
Єрмак потрапив до категорії «Лідери» разом з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм, главою уряду Польщі Дональдом Туском і вдовою російського політика Олексія Навального Юлією. Навальну поставили на чолі цієї категорії.
Категорію «Артисти» очолила Дуа Ліпа — британська співачка косовського походження, авторка пісень, дизайнерка і модель. У списку також опинилися зірка «Світу Дикого Заходу» Джеффрі Райт й американський письменник і музикант Джеймс Макбрайд.
Головною «Іконою» стала Тараджі Пенда Генсон — американська акторка, співачка, письменниця і захисниця прав тварин. Серед «ікон» також співачка Кайлі Міноуг, актор Майкл Фокс, режисерка Софія Коппола, японський режисер анімаційних фільмів Хаяо Міядзакі.
- Time з 1999 року формує список 100 найвпливовіших людей у світі, до якого входять учені, політики, журналісти, митці, винахідники. З 2004 року такий перелік складають щороку. Торік до рейтингу потрапили дві представниці України – дружина президента Олена Зеленська та правозахисниця і нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук.