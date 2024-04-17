Речниция Сил оборони півдня Наталя Гуменюк відповіла медійникам на заклик звільнити її. Критику вважає невиправданою

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Наталя Гуменюк прокоментувала заклик медійників усунити її від керівництва комунікаційним напрямком Оперативного командування «Південь».

В ефірі «Радіо Свобода» вона заявила, що журналісти нібито не навели жодних доказів перешкоджання їхній роботі, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.

«Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС, — це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку», — сказала Гуменюк, але додала, що це робилося «з огляду на безпеку операцій».

Також вона зауважила, що діяла згідно із наказом № 73 від головнокомандувача ЗСУ. У березні 2023 року Міністерство оборони внесло зміни до цього наказу. Він регулює роботу журналістів під час воєнного стану в Україні. Зокрема, змінилися правила отримання журналістами акредитації та були запроваджені спеціальні зони для перебування представників медіа. Представники Медіаруху заявляли, що більшість їхніх пропозицій не врахували.