Речниция Сил оборони півдня Наталя Гуменюк відповіла медійникам на заклик звільнити її. Критику вважає невиправданою
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Наталя Гуменюк прокоментувала заклик медійників усунити її від керівництва комунікаційним напрямком Оперативного командування «Південь».
В ефірі «Радіо Свобода» вона заявила, що журналісти нібито не навели жодних доказів перешкоджання їхній роботі, а пресцентр Сил оборони півдня не порушив жодних наказів командування.
«Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС, — це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку», — сказала Гуменюк, але додала, що це робилося «з огляду на безпеку операцій».
Також вона зауважила, що діяла згідно із наказом № 73 від головнокомандувача ЗСУ. У березні 2023 року Міністерство оборони внесло зміни до цього наказу. Він регулює роботу журналістів під час воєнного стану в Україні. Зокрема, змінилися правила отримання журналістами акредитації та були запроваджені спеціальні зони для перебування представників медіа. Представники Медіаруху заявляли, що більшість їхніх пропозицій не врахували.
- 16 квітня українські медійники просили військове керівництво замінити начальницю пресцентру Сил оборони півдня Наталю Гуменюк на «більш компетентну» і не допускати її до комунікацій.
- Під такими вимогами підписалися понад 70 журналістів, видань і організацій. У заяві вони стверджують, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини рф у Херсонській області та не надає доступу до військових. Найбільш кричущим випадком у заяві назвали заборону заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС — тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських «воєнкорів», адже від українських журналістів інформація була майже відсутня.