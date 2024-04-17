Генштаб заявив про втрати росії у ще 710 військових. Яка ситуація на фронті

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Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 17 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку російські війська 9 разів атакували українські позиції в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росії біля Верхньокамʼянського, Виїмки, Білогорівки, Часового Яру, Іванівського й Кліщіївки Донецької області — росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські війська відбили 11 атак росіян поблизу Очеретиного, Новокалинового, Бердичів, Семенівки, Нетайлового і Первомайського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян біля Красногорівки й Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 20 разів намагався прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували українські позиції в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни 5 разів атакували українські позиції.

На Волинському, Поліському, Сіверському, Слобожанському та Купʼянському напрямках росіяни штурмових дій не вели, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж українського кордону.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за 16 квітня окупанти орієнтовно втратили 710 військових (вбиті та поранені), 4 танки, 18 бронемашин, 15 артилерійських систем, один засіб ППО, два безпілотники, 24 одиниці автотехніки й дві одиниці спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони вдарила по 6 районах зосередження особового складу та двох пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу противника.