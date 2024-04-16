Румунія заявила, що стала мішенню російських шпигунів, серед яких були біженці з України. Вони збирали дані про військові навчання

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Flickr / Dragos Cisuv

Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) заявила, що країна стала мішенню для мережі російських шпигунів, які намагалися зібрати інформацію про військові навчання, допомогу Україні, оборонний потенціал і безпекову ситуацію.

Про це пишуть Digi24 і G4 Media, посилаючись на звіт CSAT.

Згідно зі звітом, імовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців. Вони шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані у країні війська. Їхньою метою було отримати інформацію у сфері оборони та безпеки. Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні.

У CSAT заявили про багато вразливостей, які виявили в результаті цієї шпигунської операції. Серед них — збільшення кількості військових інцидентів, кібератак з боку росії та саботаж поставок допомоги Україні. Водночас була запущена кампанія з дезінформації, зокрема про румунську армію і лідерів країни.

У звіті сказано, що росія продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження і зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону.