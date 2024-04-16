НАБУ оголосило в розшук колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського
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- Костя Андрейковець
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Марків Михайло / УНІАН
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлях для армії та завданні збитків державі на понад 17,44 мільйона гривень.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Бюро нагадує, що Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.
Йому закидають зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК), за що загрожує до 6 років позбавлення волі.
- У жовтні 2019 року Олег Гладковський отримав підозру в зловживанні владою. Вищий антикорупційний суд заарештував Гладковського на два місяці із заставою 10,6 мільйона гривень. Через два дні за нього внесли заставу члени сімʼї, після чого він вийшов на свободу. У травні 2020 року Гладковському збільшили суму інкримінованих збитків з 10,62 мільйона гривень до понад 17,44 мільйона.
- Уже в березні 2022 року суд змінив запобіжний захід на особисте зобовʼязання. Після цього Гладковський перестав зʼявлятися на судових засіданнях і, за інформацією НАБУ, виїхав за кордон.
- Його син Ігор, якому інкримінують розкрадання 13 мільйонів гривень і подальше відмивання коштів, теж за кордоном. У листопаді 2023 року ВАКС заочно заарештував Ігоря Гладковського.