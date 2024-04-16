Росіяни скинули авіабомбу на Берислав, постраждали 15 людей
- Автор:
- Оля Березюк
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Російські війська вранці 16 квітня скинули керовану авіаційну бомбу на Берислав Херсонської області.
Про це повідомив голова ОДА Олександр Прокудін.
Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.
Пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії. Травми — легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися.
Прокуратура Херсонської області почала розслідування через атаку за фактом порушення законів та звичаїв війни. Стаття передбачає від 8 до 12 років за ґратами.
- Херсонщина регулярно зазнає атак російської армії. Минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкодивши девʼять приватних будинків. Дві людини дістали поранення, серед них і дитина.