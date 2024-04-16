У Копенгагені горить найстаріша біржа у світі
- Автор:
- Софія Телішевська
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В одній з найвідоміших будівель данської столиці — Старій фондовій біржі Копенгагена — спалахнула пожежа, через що шпиль будівлі впав на дах.
Про це повідомляє Reuters.
«Жахливі картини з Біржі. Так сумно. Знакова будівля, яка багато значить для всіх нас ... Наш власний Нотр-Дам», — зазначив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Люди намагались врятувати історичні артефакти, виносячи їх з палаючої будівлі. На момент пожежі історична споруда перебувала на ремонті.
За словами представників пожежної служби Копенгагена, будівельні риштування навколо споруди ускладнювали доступ рятувальників до полумʼя, а мідний дах повністю вогонь.
«400 років данської культурної спадщини у вогні», — написав міністр культури Данії Якоб Енгель-Шмідт.
Нині у будівлі більше не розміщується Данська фондова біржа, але вона слугувала штаб-квартирою Данської торгової палати.
Про причини пожежі та постраждалих поки не повідомляють. Поліція Копенгагена закликала людей уникати поїздок у внутрішній частині міста.
- Фондова біржа Берсен — одна з найстаріших будівель, розташована в самому центрі Копенгагена. Його будівництво завершили 1625 року. Фондову біржу було зведено за наказом Крістіана IV, а її головною особливістю був 56-метровий шпиль.