Закон про мобілізацію передали на підпис президенту

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Пресслужба Офісу президента України

Закон про мобілізацію підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, тепер його відправили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.

Закон набере чинності через місяць після публікації, але перед цим його має підписати президент. Зазначимо, що цей процес не завжди відбувається швидко, наприклад закон про зниження призовного віку до 25 років лежав без підпису 10 місяців.

Після того як закон про мобілізацію набере чинності, певний час триватиме перехідний період — для того, щоб військовозобовʼязані могли оновити дані через електронний кабінет, ЦНАП чи ТЦК.

У цей час уряд повинен:

протягом місяця переглянути порядок бронювання військовозобовʼязаних та ухвалити нові нормативно-правові акти, а також забезпечити роботу при ЦНАПах і центрах зайнятості рекрутерів для війська;

протягом двох місяців забезпечити створення і функціонування електронного кабінету військовозобовʼязаного;

протягом трьох місяців внести до парламенту законопроєкти про ротацію, звільнення і реабілітацію військовослужбовців.

Детально про те, що передбачає ухвалений законопроєкт про мобілізацію, ми писали тут.