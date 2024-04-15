Сьогодні розпочнеться перший кримінальний процес над Трампом у справі про фінансові махінації. Що треба знати

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Сьогодні, 15 квітня, у Нью-Йорку розпочнеться розгляд справи про нібито незаконні платежі Дональда Трампа порнозірці Стормі Деніелс у 2016 році. Дональд Трамп стане першим в історії експрезидентом США, який постане перед судом у кримінальному провадженні.

Про це пише The Hill.

Протягом місяців Трамп і його адвокати намагалися відтермінувати початок розгляду справи, однак суддя відмовив їм. Починаючи з 15 квітня, Дональд Трамп повинен відвідувати засідання суду на Мангеттені в Нью-Йорку у справі, яка триватиме щонайменше 6 тижнів. Закони штату Нью-Йорк вимагають особистої присутності Трампа протягом усього судового процесу, що завадить його участі у президентській передвиборчій кампанії у цей час.

Суд у понеділок розпочнеться з ймовірно тривалого і суперечливого процесу відбору 12 присяжних та їхніх заступників, які врешті-решт повинні будуть винести рішення у справі. Цей процес може тривати тижні. Усе через те, що юристи штату мають переконатися, що у відібраних присяжних немає суттєвих упереджень щодо Трампа, які б могли вплинути на справедливе вирішення справи. Процес ускладнюється, бо непросто знайти нью-йоркців, які не мають щодо Трампа упередженості, пише The Hill, адже він будував свою бізнес-імперію у місті протягом багатьох років.

Сам Трамп неодноразово заявляв, що у Нью-Йорку для нього не може бути справедливого суду, адже там переважають прихильники Демократичної партії.

Про яку справу йдеться

За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.

Адвокат Трампа Майкл Коен у 2018 році у справі фальсифікації отримав три роки вʼязниці. Трампу, який обіймав тоді посаду президента, звинувачень не висували.

Ця справа, розгляд якої мав розпочатися 25 березня, стала першою з чотирьох за кримінальними обвинуваченнями, висунутих проти Трампа минулого року. Жодна з інших трьох справ (про змову з метою скасування результатів виборів і роль Трампа у штурмі Капітолія, про зберігання Трампом секретних документів і про його ймовірну спробу змінити результати президентських виборів у штаті Джорджія в 2020 році) не має чітких дат судового розгляду.

У справі про фінансові махінації під час виплат порноакторці Стормі Деніелс Трампу висунули звинувачення за 34 пунктами. Якщо його визнають винним, Трампу загрожує до чотирьох років вʼязниці за кожним із пунктів звинувачення.

Однак, у разі визнання його винним, Трамп зможе подати апеляцію, і йому не заборонять продовжувати брати участь у президентській кампанії чи бути обраним президентом у виборах 5 листопада 2024 року. Трамп всі звинувачення на свою адресу відкидає та називає їх політичними.