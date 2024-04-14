Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський: Російські війська отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня
- Автор:
- Олександра Амру
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Вище військове керівництво росії поставило завдання перед своїми військами захопити Часів Яр до 9 травня.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
За його словами, наразі ворог зосереджує зусилля, щоб прорвати оборону України західніше Бахмуту, вийти до каналу Сіверський Донець — Донбас, оволодіти Часовим Яром і створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.
«Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога», — наголосив Сирський.
Головком зазначає, що використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, зокрема й розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону «Новий», але українські війська знищили їх ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.
«Разом з тим, загроза залишається актуальною, враховуючи те, що вище російське військове керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня», — зауважив Сирський.
За його словами, аби зміцнити оборону українських військ на цьому напрямку, бригади наразі суттєво посилюють зокрема боєприпасами, дронами й засобами РЕБ.
Сирський також наголосив на необхідності покращувати якість підготовки українських військових, зокрема морально-психологічної, нарощувати чисельність високотехнологічних безпілотних систем різного призначення з підготовленими операторами, а також підвищувати якість проведення асиметричних дій для зниження бойового потенціалу росіян.
«Продовжуємо проводити організаційні заходи з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин і підрозділів. Головна задача цих заходів — нарощувати боєздатність наших військ, зберегти життя нашим воїнам, зривати плани ворога й забезпечити підготовку резервів», — повідомив головнокомандувач ЗСУ.
- Часів Яр — це місто в Донецькій області. Російські війська штурмують його, щоб мати вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом і Костянтинівкою, однак географічні особливості місцевості, на якій розташований Часів Яр, допомагають Силам оборони стримувати наступ.
- 5 квітня російське пропагандистське медіа РИА Новости з посиланням на так званого радника голови «ДНР» Яна Гагіна повідомило, що російські війська нібито зайшли в передмістя Часового Яру на Донеччині. У ЗСУ тоді спростували цю інформацію.