WSJ: ЄС відновлює відносини з Китаєм на тлі можливої перемоги Трампа і загрози від росії

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Європейський Союз відновлює відносини з Китаєм на тлі можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, повільного економічного відновлення і загрози від росії.

Про це пише Wall Street Journal.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц уже на шляху до Китаю для триденного туру трьома містами, мета якого — відновити економічну взаємодію з Пекіном. Тим часом лідер КНР Сі Цзіньпін планує поїздку до Франції на зустріч із президентом Емманюелем Макроном після того, як останній завітав до Пекіну на переговори щодо торгівлі.

Китай дозволив громадянам пʼяти найбільших економік Євросоюзу подорожувати без віз до країни, а потім поширив цю можливість ще на шість країн. Також КНР дозволила імпорт ірландської яловичини, призупинений торік, і скасувала заборону на бельгійську свинину, що діяла з 2018 року.

Водночас ЄС раніше розпочав чотири розслідування щодо субсидування Китаєм виробників поїздів, вітрових турбін, сонячних панелей та електромобілів, щоб зменшити потік дешевого китайського імпорту. Ще Євросоюз наполягає, аби європейські компанії зменшили свою залежність від китайської сировини. Більшість європейських урядів також прислухалися до закликів Вашингтону відрізати Китай від передових технологій виробництва мікросхем.

Перед виборами президента США трансатлантична напруженість, як і занекопокєння щодо нової глобальної торгової війни, зростає, оскільки у Дональда Трампа є шанс перемогти.

«Брюссель діє агресивно проти Китаю. Але деякі великі європейські країни, такі як Німеччина, більше стурбовані Україною і Трампом… Це викликає запитання про те, наскільки сильно вони збираються чинити відсіч Китаю», — сказав аналітик з питань Європи та Китаю незалежної дослідницької групи Rhodium Group Ноа Баркін.

Європейські країни думають над тим, чи варто наслідувати приклад політики США щодо Китаю, адже зараз КНР є більш віддаленою загрозою та більшою можливістю для економіки, як порівнювати з росією.

Директор Центру європейських досліджень Шанхайського університету Фудань Дін Чун вважає, що в разі перемоги Дональда Трампа для Європи ставки будуть високі, якщо врахувати, що Штати — це і торговий партнер Європи, і гарант безпеки. Китайські аналітики також завляють, що існує більше потенціалу для компромісу і співпраці між Європою та Китаєм — економічними конкурентами, ніж між Китаєм і США, які стають все серйознішими геополітичними суперниками.

Утім, європейські аналітики кажуть, що між європейськими та китайськими експортерами навряд чи існують рівні умови гри, бо Пекін виділяє щедрі субсидії (майже 2% ВВП) своїм компаніям і встановлює обмеження для іноземців, які працюють у Китаї. Директор Кільського інституту світової економіки Моріц Шуларік зазначав, що такий підхід Китаю означає, що будь-яка економічна вигода, яку Європа отримає від відновлення співпраці, буде мінімальною.

«Китай був рушієм зростання Європи. Люди досі мають цю модель в голові, проте забувають, що Китай зараз є запеклим конкурентом саме для тих продуктів, які добре виробляє Європа», — додав Моріц Шуларік.

Наразі економіки Європи й Китаю сильно переплетені, тому раптове розʼєднання між ними спричинило б скорочення економіки, наприклад, Німеччини на 5% — це можна порівняти з наслідками від пандемії COVID і світової фінансової кризи 2008 року. Сам Китай теж є залежним від низки продуктів західних виробників.