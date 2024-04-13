МВС: На руках в українців від одного до пʼяти мільйонів одиниць зброї

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МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав, що зараз в українців на руках може бути від одного до пʼяти мільйонів одиниць зброї.

Про це передає Укрінформ з Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

Очільник МВС також наголосив, що в українців, окрім зброї, є багато гранат, а ще громадяни незаконно зберігають трофейну техніку, тому відомство має «зробити все, аби ця зброя, ці боєприпаси потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян».

За словами Клименка, майже вся зброя, яку видавали українцям, облікована.

Якщо Верховна Рада підтримає у другому читанні законопроєкт про трофейну зброю, то кожен громадянин муситиме віднести її до поліції та зареєструвати. Ідеться про проєкт закону № 9538 «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», мета якого — покращити порядок отримання, декларування і поводження з вогнепальною зброєю.

До закінчення воєнного стану українці зможуть зберігати трофейну зброю з боєприпасами в себе, а після — або здати, або вихолостити, або переробити на дозволений вид зброї.

Ігор Клименко додав, що тільки коли в Україні вдасться виховати в людей культуру використання зброї, тоді мова йтиме про наступний крок щодо володіння нею.