Інститут нацпамʼяті закликав уточнити висновки про належність Булгакова до символів імперської політики росії

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Український інститут національної памʼяті закликав експертну комісію ще раз проаналізувати обʼєкти, повʼязані з письменником Михайлом Булгаковим, на належність до символів російської імперської політики.

Про це повідомили в УІНП.

Інститут наголошує — визнання чи невизнання об’єктів, повʼязаних із Булгаковим, символікою російської імперської політики не є «забороною Булгакова». Отже, висновок комісії стосовно Булгакова не є настановою до закриття Літературно-меморіального музею Булгакова в Києві.

Водночас Інститут зауважує, що якщо підтвердиться зневажливе ставлення письменника до українського державотворення, ідеї незалежної української республіки, виразні симпатії до російської шовіністичної політики, порушать питання подальшої нормалізації його постаті в публічному просторі.

«Деколоніальне визволення не може відбутися без якісного осмислення українським суспільством свого минулого. Роль музеїв у цьому процесі — одна з ключових», — пояснили в Інституті нацпамʼяті.

Інститут закликає громадськість розділяти питання уславлення в публічному просторі та доступу до результатів творчої діяльності.