Інститут нацпамʼяті закликав уточнити висновки про належність Булгакова до символів імперської політики росії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Український інститут національної памʼяті закликав експертну комісію ще раз проаналізувати обʼєкти, повʼязані з письменником Михайлом Булгаковим, на належність до символів російської імперської політики.
Про це повідомили в УІНП.
Інститут наголошує — визнання чи невизнання об’єктів, повʼязаних із Булгаковим, символікою російської імперської політики не є «забороною Булгакова». Отже, висновок комісії стосовно Булгакова не є настановою до закриття Літературно-меморіального музею Булгакова в Києві.
Водночас Інститут зауважує, що якщо підтвердиться зневажливе ставлення письменника до українського державотворення, ідеї незалежної української республіки, виразні симпатії до російської шовіністичної політики, порушать питання подальшої нормалізації його постаті в публічному просторі.
«Деколоніальне визволення не може відбутися без якісного осмислення українським суспільством свого минулого. Роль музеїв у цьому процесі — одна з ключових», — пояснили в Інституті нацпамʼяті.
Інститут закликає громадськість розділяти питання уславлення в публічному просторі та доступу до результатів творчої діяльності.
- 3 квітня письменника Михайла Булгакова визнали символом російської імперської політики. Отже, використання його імені в назвах низки обʼєктів і встановлення на його честь памʼяток вважатиметься пропагандою російської імперської політики. Експертна комісія Українського інституту національної памʼяті вважає Булгакова імперцем за світоглядом і затятим українофобом.