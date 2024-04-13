На прикордонні Чернігівщини росіяни розстріляли цивільну машину. Загинув чоловік
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Зранку 13 квітня російські війська розстріляли цивільний автомобіль у прикордонні Новгород-Сіверського району, що на Чернігівщині. Загинув чоловік 1990 року народження, який віз продукти місцевим мешканцям.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Окупанти прицільно вдарили по автомобілю. Він спалахнув. Чоловік усередині машини отримав смертельні поранення і загинув.
- Російські війська постійно обстрілюють прикордонні громади України з різних видів озброєння. Місцевих мешканців закликають евакуюватися на більш безпечну територію.