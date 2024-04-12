Чинна голова МВФ Георгієва залишиться на посаді ще на пʼять років
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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World Bank Photo Collection / Flickr
Чинна директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва продовжить керувати фондом наступні пʼять років. Вона була єдиною кандидаткою на цю посаду.
Про це повідомила пресслужба МВФ.
«Фінансова підтримка МВФ і консультації з питань політики зміцнили спроможність країн протистояти високому рівню невизначеності та різким змінам в економіці. Ми прагнемо до більшої ефективності й прозорості і будемо гостинним місцем, де країни можуть обʼєднатися для вирішення глобальних проблем», — заявила Георгієва.
Георгієва зазначила, що з нетерпінням очікує на продовження роботи у фонді.
- Георгієва вперше очолила МВФ у 2019 році. Перед цим вона в різні роки була єврокомісаром з питань міжнародної співпраці, третьою заступницею голови Єврокомісії та виконавчою директоркою Світового банку.