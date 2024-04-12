Підприємців Харківщини звільнять від сплати деяких місцевих податків і зборів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Уряд ухвалив рішення про зниження податкового навантаження на підприємців Харківської області. Їх звільнять від сплати деяких місцевих податків і зборів — йдеться про єдиний податок, орендну плату, податок на нерухоме майно та землю.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати на Харківщині. Синєгубов наголосив, що місцевим підприємцям відведена «окрема важлива роль» — вони зберігають робочі місця, створюють нові, забезпечують суспільні потреби та наповнюють бюджет для боротьби з росією.
Це рішення допоможе розвинути економічний потенціал Харківщини. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що недоотримані доходи компенсуватимуть з держбюджету.
- Російські окупанти майже щодня обстрілюють Харків і область із різних видів озброєння. Зокрема, у ніч на 22 березня росія завдала понад 15 повітряних ударів по обʼєктах енергетики — ракети повністю зруйнували Зміївську ТЕС, а ще зруйновано найбільшу в Харкові ТЕЦ-5, яка забезпечувала теплом частину міста.