Українська режисерка Таня Муїньо зняла кліп для Дуа Ліпи

Співачка Дуа Ліпа представила новий кліп на сингл Illusion з третього альбому Radical Optimism. Відео створив дует української режисерки Тані Муїньо та оператора Микити Кузьменка.

Відео знімали у Барселоні, зокрема, у басейні Piscina Municipal de Montjuïc, розташованому на території Олімпійського кільця на пагорбі Монжуїк.

Таня Муїньо — одна з найвідоміших українських кліпмейкерок. В Україні популярність їй принесли відео для MONATIK на треки «Кружит», «Vitamin D», «УВЛИУВТ» та «Love it ритм», а також його спільної композиції з Надією Дорофєєвою «Глубоко».

У портфоліо Муїньо є кліпи для Lil Nas X, Rosalía, Cardi B, Кеті Перрі, The Weeknd та Post Malone, Гаррі Стайлза, а також британського виконавця Yungblud. У січні 2023 року британський співак Сем Сміт випустив відео I’m Not Here To Make Friends, режисером якого виступила Таня Муїньо. Також вона зняла кліп для Дженніфер Лопес.

Український оператор Микита Кузьменко знімав рекламні ролики для брендів Dior, Puma та Oakley, а у звʼязці з Муїньо працював над кліпами для Гаррі Стайлза, The Weeknd, Rosalía та Сема Сміта.