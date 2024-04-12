Рада ЄС затвердила кримінальне покарання за обхід санкцій Євросоюзу

Новини

Reuters / «Бабель»

Рада Європейського Союзу 12 квітня остаточно затвердила директиву, яка криміналізує порушення й обхід санкцій Європейського Союзу, зокрема й проти росії.

Про це повідомила пресслужба Ради.

Суворість покарання має залежати від конкретного випадку. Однак навмисний обхід санкцій каратиметься особливо суворо, аж до тюремного увʼязнення до пʼяти років.

Юридичних осіб можуть притягти до відповідальності, якщо правопорушення вчинив хтось із керівників організації. Таким компаніям загрожує відкликання ліцензій та дозволу на ведення бізнесу в ЄС.

Директива набуде чинності на 20-й день після публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени ЄС матимуть 12 місяців для включення положень директиви у своє національне законодавство.