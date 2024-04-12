Видавав себе за монаха й освячував російські танки. Колаборант отримав 10 років увʼязнення

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За матеріалами Служби безпеки України, засудили чоловіка, який видавав себе за монаха й освячував російські танки під час боїв за Київ.

Про це повідомляє СБУ.

Під час окупації Андріївки в Бучанському районі колаборант одягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ.

Чоловік запропонував росіянам свою допомогу у війні проти України. Спершу він дозволив підрозділу окупаційного угруповання рф поселитися у власному будинку. Потім забезпечував загарбників продуктами харчування і «наводив» на помешкання односельчан, які в подальшому розграбовували.

Також колаборант освячував колони російської бронетехніки, що рухались у напрямку передової. При цьому жодного стосунку до релігії чоловік насправді не мав.

Чоловік мав «привілеї» на вільне пересування по території громади та відвідування штабу окупантів.

Після звільнення району він залишився в селищі та сподівався відсидітись у власному помешканні. Однак СБУ задокументувала його злочинну діяльність і затримала у квітні 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним у колабораційній діяльності (чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). З огляду на те, що чоловік співпрацював зі слідством, йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна.