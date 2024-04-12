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В Україну повернули тіла 99 загиблих військових

Автор:
Софія Телішевська
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Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які загинули на фронті.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Цього разу вдалося репатріювати:

«Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла й останки до певних державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять загиблих», — зазначили у штабі.

Після ідентифікації тіла військовослужбовців передадуть сімʼям для гідного поховання.