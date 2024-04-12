В Україну повернули тіла 99 загиблих військових
- Автор:
- Софія Телішевська
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Україна повернула тіла ще 99 військовослужбовців, які загинули на фронті.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Цього разу вдалося репатріювати:
- 77 тіл військових, які воювали на Донецькому напрямку;
- 20 тіл воїнів, які воювали на Запорізькому напрямку;
- 2 тіла воїнів, які воювали на Харківському напрямку.
«Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла й останки до певних державних установ. Представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять загиблих», — зазначили у штабі.
Після ідентифікації тіла військовослужбовців передадуть сімʼям для гідного поховання.
- Росія розвʼязала війну проти України 2014 року, коли окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного й південного напрямків. У квітні 2022 року Сили оборони вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Нині найінтенсивніші бої тривають на сході й півдні України.