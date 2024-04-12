Кадрові перестановки. Заступник керівника ОП Сибіга буде першим заступником міністра закордонних справ

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Кабінет міністрів України погодив призначення Андрія Сибіги на посаду першого заступника міністра закордонних справ. До того він працював заступником керівника Офісу президента.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Андрій Сибіга почав карʼєру в 1997 році, працював на посадах аташе, третього і другого секретаря Міністерства закордонних справ України. Далі працював першим секретарем консульських питань посольства України в Польщі, обіймав посади в МЗС України, був послом у Туреччині.

Разом з цим Кабмін погодив звільнення Миколи Точицького з посади заступника міністра закордонних справ. До цього Точицький працював послом України в Люксембурзі та Бельгії, представником України при ЄС та Європейському співтоваристві з атомної енергії, постійним представником України при Раді Європи, генеральним консулом у Сан-Франциско та на різних посадах у МЗС України.

Відбулася ще одна кадрова зміна: Ігоря Лоссовського звільнили з посади заступника голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті та призначили заступником голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.