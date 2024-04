Пісні Тейлор Свіфт повернулися до TikTok. Раніше її лейбл видалив їх з платформи

Новини

Пісні американської співачки Тейлор Свіфт несподівано повернулися на платформу TikTok. Наприкінці січня цього року треки Свіфт вилучила з бібліотеки TokTok одна з найбільших звукозаписувальних компаній у світі Universal Music Group через ліцензійну суперечку з соцмережею.

Про це повідомляє Variety.

Станом на вчорашній ранок кілька пісень Свіфт, зокрема “You Belong With Me”, “Lover”, “Cardigan”, “Mirrorball”, “Fearless”, “Cruel Summer”, “Style”, “Is It Over Now?”, “The Man і ME!”, уже були доступні в застосунку TikTok і користувачі могли знімати під них свої відео.

Повернення музики Тейлор Свіфт у TikTok відбувається перед випуском її нового студійного альбому The Tortured Poets Department, який має вийти 19 квітня, пише Variety.

У січні Universal Music Group не досягла домовленості з TikTok з питань компенсації виконавцям і штучного інтелекту в соцмережі. Крім пісень Тейлор Свіфт, компанія вилучила з бібіліотеки TikTok і треки Гаррі Стайлза, Адель, Дрейка, Аріани Гранде, Coldplay, The Weeknd, Елтона Джона, Джастіна Бібера та інших.

Universal Music Group звинуватила TikTok у спробі «залякувати» компанію, щоб та погодилася на менш вигідну для неї угоду, яка «значно нижча за справедливу ринкову вартість». Залякування полягало в тому, що соцмережа видалила з бібліотеки музику виконавців лейблу, які ще розвиваються, а натомість залишила контент найбільш відомих артистів.

Однак, імовірно, платформа зрештою уклала окрему угоду зі Свіфт, а UMG зробила виняток для співачки за мовчазної згоди. Цілком можливо, Тейлор Свіфт співпрацює з TikTok через те, що її новий альбом виходить уже наступної пʼятниці, і вона намагатиметься просувати його через платформу.

Пісні інших артистів, чиї пісні видалили разом з треками Свіфт, теж починають повертатися на платформу — їх публікують фанати або представники співаків.