Від російського обстрілу Одещини 10 квітня загинули шість людей
- Автор:
- Ліза Бровко
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Сергій Поляков / «Бабель»
Російське військо 10 квітня завдало удару балістикою по Одеському району. Наразі кількість загиблих збільшилася до шести. У лікарні помер 56-річний чоловік.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Росіяни вдарили по Одещині балістичними ракетами «Іскандер-М» увечері 10 квітня. На місці загинули чотири людини, серед них була десятирічна дівчинка. Травмувалися 14 людей.
Наступного дня, 11 квітня, у лікарні помер один із постраждалих, якого госпіталізували у важкому стані.
Пізніше зʼясувалося, що російські окупанти пошкодили АЗС, крамниці, складські приміщення, адміністративні й приватні будинки.
- Уночі 12 квітня російські окупанти націлилися на енергетичну інфраструктуру України — Сили ППО збили 16 ударних дронів. В Одеській області знищили один безпілотник.