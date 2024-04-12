Група «Нової Пошти» запускає компанію, яка генеруватиме електроенергію

Новини

Група компаній Nova, до якої входить «Нова пошта», створила компанію «Нова Енерджи», яка генеруватиме електроенергію на регулярній основі.

Про це у Facebook повідомив співзасновник групи Nova Володимир Поперешнюк.

«Коли останнім часом росіяни почали бити вже по генерації електроенергії, ми зрозуміли, що потрібно посилювати автономність енергозабезпечення. І створили компанію «Нова Енерджи», яка буде займатися генерацією енергії на регулярній основі, включно з електрикою, генеровану сонцем і газом. Впевнений, що так само почнуть робити інші компанії», — написав Поперешнюк.