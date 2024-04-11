Литва передасть Україні обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналинської АЕС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Литва передасть Україні обладнання для відновлення пошкодженої енергоінфраструктури з Вільнюської ТЕС та частину обладнання з Ігналинської АЕС.
Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, інформує lrt.lt.
В Україну також відправлять трансформатор на 30 кіловатів.
Вільнюська теплоелектростанція не працює з 2016 року, на її обладнанні забезпечується профілактична робота, випробування приладів згідно з плановими графіками, додали литовці.
«Ми дамо все, що їм потрібно. На 80 відсотків у Харкові зруйновано всю мережу — і тепло, і електроенергію. Якщо ми не допоможемо, то до зими українці не зможуть відновити мережу, буде дуже важко», — зазначив Крейвіс.
- Україна потребує посилення ППО для захисту енергетичних обʼєктів від ракетних атак, щоб запобігти відключенням електроенергії влітку, коли споживання електроенергії наблизиться до зимового піку.