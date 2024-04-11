Європарламент відклав рішення про бюджет Ради ЄС через відсутність поставок додаткових Patriot для України

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European Parliament / Flickr

Європарламент відклав ухвалення рішення щодо фінансування Ради ЄС, допоки вона не підтримає поставки Україні додаткових систем ППО Patriot.

Євродепутат і колишній премʼєр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт зробив пропозицію — змінити порядок денний та відкласти затвердження бюджету Ради ЄС, допоки Євросоюз не знайде необхідні Україні сім систем Patriot. Гі Верхофстадт наголосив, що ЄС має сотню таких систем.

На його слова євродепутати відреагували оплесками.

Про цю подію також написав європейський депутат, колишній премʼєр-міністр Литви Андрюс Кубілюс: «Європарламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС за те, що не поставили Україні системи Patriot».

Пропозицію відкласти схвалення фінансування Ради ЄС підтримали 515 євродепутатів. Проти були 62.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово закликав іноземних партнерів передати Україні 5—7 систем Patriot і називав цю кількість мінімально необхідною. Водночас президент України Володимир Зеленський сказав, що Україні для повного захисту потрібно 25 систем Patriot.