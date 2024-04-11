Заволоділи 160 мільйонами гривень, виділеними на відбудову Харкова. Учасникам схеми повідомили про підозру

Новини

Національне антикорупційне бюро України разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили організовану групу, яка заволоділа 159,5 мільйона гривень, які держава і міжнародні партнери виділяли на відновлення критичної інфраструктури Харкова.

Про це повідомили в НАБУ.

Як встановило слідство, у 2022 році групу організував впливовий бізнесмен. У змові з першим заступником гендиректора комунального підприємства «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на поставки трубної продукції, вікон і технічної солі. При цьому саме воєнний стан, зазначають у НАБУ, учасники оборудки використали як привід не проводити відкритих торгів.

Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника і перепродав комунальному підприємству понад удвічі дорожче. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.

НАБУ

Зловмисники завдали державі збитків на 159,5 мільйона гривень, заволоділи цими коштами й розпоряджалися на власний розсуд. При цьому частину цих коштів, а саме 22 мільйона гривень, Світовий банк (Міжнародний банк реконструкції та відродження) надав на розвиток міської інфраструктури.

Про підозру повідомили сімом, зокрема лідеру організованої групи, першому заступнику гендиректора й одному з директорів «Харківських теплових мереж», а також чотирьом людям, підконтрольним лідеру організованої групи.

Учасників звинувачують за трьома статтями — використання підроблених документів (ч. 4 ст. 358 КК України — штраф до 73 тисяч гривень, пробаційний нагляд або увʼязнення до двох років); привласнення, використання чи розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ — увʼязнення на 7—12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років); вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ККУ).

У НАБУ зазначають, що продовжують встановлювати інші злочинні епізоди цієї групи та інших людей, які сприяли скоєнню злочину.