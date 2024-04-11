Трамп вважає «недоцільним» візит в Україну, допоки він кандидат у президенти США
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Дональд Трамп вважає, що йому «недоцільно» відвідувати Україну, «поки він є лише кандидатом у президенти США».
Про це Reuters повідомили в його передвиборчому штабі.
Представники штабу заявили, що жодних офіційних контактів президента України Володимира Зеленського із колишнім американським лідером не було.
«Від Зеленського не було жодних контактів, а президент Трамп публічно заявив, що йому недоцільно їхати в Україну зараз, оскільки він не є головнокомандувачем», — йдеться в електронному листі передвиборчого штабу.
- Володимир Зеленський в інтервʼю розповів, що Трамп хоче приїхати до України, але не знає, коли зможе це зробити. Він також назвав примітивним «мирний план» Трампа, оприлюднений виданням Washington Post. Він приватно розповів, що планує припинити війну росії з Україною, «вмовивши» Київ відмовитися від деяких окупованих територій, якщо стане президентом.
- У листопаді Трамп заявив, що вирішив не приймати запрошення Зеленського відвідати Україну нібито через «конфлікт інтересів».