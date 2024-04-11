Трамп вважає «недоцільним» візит в Україну, допоки він кандидат у президенти США

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Дональд Трамп вважає, що йому «недоцільно» відвідувати Україну, «поки він є лише кандидатом у президенти США».

Про це Reuters повідомили в його передвиборчому штабі.

Представники штабу заявили, що жодних офіційних контактів президента України Володимира Зеленського із колишнім американським лідером не було.

«Від Зеленського не було жодних контактів, а президент Трамп публічно заявив, що йому недоцільно їхати в Україну зараз, оскільки він не є головнокомандувачем», — йдеться в електронному листі передвиборчого штабу.