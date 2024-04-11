У Києві нові температурні рекорди — 10 квітня було найтеплішим з 1973 року
- Автор:
- Оля Березюк
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У Києві 10 квітня зафіксували три температурні рекорди, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Мінімальна температура повітря у столиці виявилась найтеплішою для цього дня, адже вона не опустилася нижче +14,1 °С. Попереднє рекордне значення 2016 року перевищено на 1,3 °С.
Максимальна температура повітря досягла +26 °С, що на 1,9 °С вище за попередній рекорд 1973 року.
Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і сягнула +20,6 °С, що перевищило попередній рекордний показник 2016 року на 2,9 °С, а кліматичну норму — на 12,1 °С.
- Цього квітня у столиці кілька разів фіксували температурні рекорди. Наприклад, 2 квітня їх було чотири, 10 квітня — два.