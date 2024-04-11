Війська рф атакували Миколаїв балістикою. Є загиблі й постраждалі

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Унаслідок російської атаки на Миколаїв, станом на 13:00 загинули четверо мирних жителів, ще пʼятеро постраждали.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі. Також зафіксували враження промислових об’єктів. Обставини уточнюють.

Про ракетну небезпеку в Миколаївській та Херсонській областях Повітряні сили ЗСУ повідомляли о 12:00.

У ніч проти 11 квітня росіяни масовано атакували Україну ракетами й дронами. Цілилися в енергетичну інфраструктуру. Сили ППО збили 57 повітряних цілей із 82 — серед них 18 ракет і 39 безпілотників.

Віталій Кім раніше цього дня повідомляв, що вночі над Миколаївщиною знищили вісім дронів Shahed. Уламки збитих безпілотників упали на відкритій місцевості, минулося без постраждалих.

Також о 03:05 ворог обстрілював Куцурубську громаду з артилерії, унаслідок цього ніхто не постраждав.