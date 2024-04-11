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За ніч Сили ППО знищили 57 повітряних цілей з 82

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Пресслужба Національної гвардії

У ніч проти 11 квітня російські окупанти атакували Україну 82 ракетами й ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російське військо запустило по Україні:

Щоб відбити повітряний напад, залучали винищувальну авіацію, Зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Їм вдалося знищити 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, 39 дронів Shahed, дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Основним напрямком російського удару стала Львівщина. Пошкоджені обʼєкт газорозподільчої мережі у Стрийському районі та електропідстанція в Червоноградському. Вогнеборці загасили пожежі.