За ніч Сили ППО знищили 57 повітряних цілей з 82

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Пресслужба Національної гвардії

У ніч проти 11 квітня російські окупанти атакували Україну 82 ракетами й ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російське військо запустило по Україні:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська область рф);

шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків — Тамбовська область рф);

12 зенітних керованих ракет С-300 (район пусків — Бєлгородська область рф);

40 ударних БпЛА типу Shahed (із районів Приморсько-Ахтарська в росії та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої території Запорізької області).

Щоб відбити повітряний напад, залучали винищувальну авіацію, Зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Їм вдалося знищити 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, 39 дронів Shahed, дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Основним напрямком російського удару стала Львівщина. Пошкоджені обʼєкт газорозподільчої мережі у Стрийському районі та електропідстанція в Червоноградському. Вогнеборці загасили пожежі.