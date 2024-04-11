У Генштабі заявляють про втрату росією 48 артсистем. Ситуація на фронті

Новини

Getty Images / «Бабель»

Протягом минулої доби між Силами оборони України й російським військом відбулося 55 бойових зіткнень. Останнє втратило пʼять танків, 12 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські оборонці відбили атаки на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

Авіація Сил оборони била по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетному комплексу, артилерійській системі та станції РЕБ ворога.

Підрозділи ракетних військ вдарили по девʼяти районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу російських окупантів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Під артилерійськими обстрілами росіян опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.