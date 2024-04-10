В Аризоні хочуть відновити майже повну заборону на аборти

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Верховний суд американського штату Аризона відновив закон 160-річної давності про майже повну заборону абортів.

Про це пише BBC.

Закон 1864 року передбачає покарання за аборт від двох до пʼяти років увʼязнення, за винятком випадків, коли життя матері під загрозою. Рішення відновити заборону на аборти може закрити всі лікарні, які виконують цю процедуру, вплинути на медичне обслуговування жінок, а також на вибори в США. Втім, жителі Аризони зможуть скасувати постанову на референдумі в листопаді.

Рішенню відновити заборону на аборти передували місяці юридичних суперечок щодо того, чи можна застосовувати в Аризоні закон, що був чинний ще до створення штату (Аризону заснували в 1912 році). Багато хто наводив аргумент, що цей закон не може бути актуальним після десятиліть змін у правовому полі Штатів. Зокрема закон 2022 року допускає аборт до 15 тижнів вагітності.

Верховний суд Аризони погодився переглянути справу в серпні 2023 року після того, як права юридична фірма Alliance Defending Freedom подала апеляцію на рішення суду нижчої інстанції, за яким закон 2022 року має залишитися чинним.

Після вчорашнього засідання Верховний суд штату скасував це рішення та постановив, що тепер закон 1864 року набуває чинності в Аризоні.

Alliance Defending Freedom приєдналася до активістів проти абортів, привітавши це рішення. Вони заявили, що це «важливе» рішення, яке «захистить життя незліченної кількості невинних ненароджених дітей».

Верховний суд Аризони затримав виконання рішення на два тижні, бо судді повернули справу до суду нижчої інстанції, щоб вислухати додаткові аргументи.

Губернаторка Кеті Гоббс, яка є демократкою, торік передала питання щодо закону про аборти в руки генеральної прокурорки штату Кріс Мейс — колеги-демократки, яка пообіцяла, що жительок Аризони ніколи не переслідуватимуть за те, що вони перервали вагітність. Мейс повторила цю обіцянку напередодні, назвавши закон «драконівським».

«Рішення відновити закон з тих часів, коли Аризона не була штатом, вирувала громадянська війна, а жінки навіть не могли голосувати, увійде в історію як пляма на нашому штаті», — сказала вона. Ця критика незабаром пролунала з боку Білого дому та інших провідних демократів.

Деякі республіканці з Аризони теж висловили занепокоєння цим рішенням, оскільки воно може негативно вплинути на підтримку партії перед виборами.

Близька соратниця Дональда Трампа та кандидатка від Республіканської партії на місце в Сенаті США Карі Лейк виступила проти цього рішення. Вона закликала губернаторку Гоббс та законодавчу владу штату знайти «рішення здорового глузду».

Опонент Лейк від Демократичної партії зазначив, що вона раніше підтримувала заборону, вказавши на інтервʼю 2022 року, в якому вона назвала закон 1864 року «чудовим».

Пообіцявши доступ до абортів, демократи змогли досягти кращих результатів на місцевих виборах і виборах штатів. Очікується, що це питання знову вплине на результати загальнонаціонального голосування у листопаді.