Міноборони запускає онлайн-платформу «Військовий асистент». Вона спростить подачу документів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Міноборони України запускає «Військовий асистент» — це онлайн-платформа, створена спеціально для військовослужбовців. Вона спростить подачу офіційних документів.
Про це повідомило Міноборони.
На платформі розмістили більш як 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій — від отримання відпустки до звільнення зі служби. Вони доступні у форматах .doc, .docx, та .pdf, щоб мінімізувати помилки та знизити затримки з затвердженням документів, а також забезпечити ефективний захист прав військових.
Ресурс працює на всіх типах пристроїв — від ноутбуків до смартфонів і планшетів. Його оновлюватимуть, щоб відповідати потребам, що зростають.
Проєкт реалізували у співпраці з Генштабом ЗСУ на основі вже існуючого вебсайту «Турбота про військовослужбовця», призначеного для оптимізації документообігу в ЗСУ.
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