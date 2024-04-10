У Києві квітень продовжує бити температурні рекорди

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Києві 9 квітня зафіксували два температурні рекорди, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Напередодні максимальна температура повітря досягла +25,3 °С — це на 1,5 °С вище за попередній рекордний показник, який зафіксували в 1972 році.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +19,0 °С. Це перевищило попередній рекорд 1972 року на 1,9 °С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 7 червня.