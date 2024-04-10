Речник Міноборони: Законопроєкт про демобілізацію розроблятимуть протягом восьми місяців

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Парламентський комітет із питань нацбезпеки та оборони доручив розробити новий законопроєкт про ротації і демобілізацію протягом восьми місяців. У ньому мають врахувати всі можливі сценарії на фронті, аби не допустити послаблення обороноздатності держави.

Про це речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив у ефірі телемарафону.

«Наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози і ризики, які стають перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок зараз дуже багато. Водночас ми маємо розуміти, що ескалація російської агресії триває», — сказав він.

Він наголосив, що окупанти продовжують наступати по всій лінії фронту, а послабляти Сили оборони зараз не можна.

Водночас, як каже Лазуткін, наразі є доручення від парламентського комітету розробити впродовж восьми місяців новий законопроєкт про ротації і демобілізацію. У новому документі треба врахувати багато факторів, щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність країни.

За його словами, напрацьовуватимуть новий законопроєкт Міноборони і Генштаб.

«Генеральний штаб, вочевидь, володіє повною картиною і повною ситуацією, яка наразі є, і перспективами. І, знову ж таки, маємо відштовхуватись від усіх сценаріїв, зокрема й не дуже оптимістичних. Зважуються всі моменти, аби не було такого, що десь будуть прориви чи десь буде послаблення оборони України», — додав Лазуткін.