Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15—16 червня

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Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініційований Україною, 15—16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Про це написало агентство Swissinfo з посиланням на уряд держави.

В уряді заявили, що «зараз існують умови для того, щоб конференція могла ініціювати мирний процес».

Там додали, що першим кроком є ​​розвиток «спільного розуміння між державами-учасницями з метою досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні».

Запрошення надішлють 80—100 державам. В уряді Швейцарії наголосили, що говорили щодо участі в саміті з країнами-членами G7, ЄС та представниками так званого Глобального Півдня — Китаєм, Індією, Південною Африкою, Бразилією, Ефіопією та Саудівською Аравією.

Swissinfo зазначає, що на саміт може приїхати також президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорив майбутній саміт у розмові з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

«Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі», — наголосив він.

Президент додав, що продовжує тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті.

Що таке Українська формула миру

Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає: