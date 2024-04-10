Україна ідентифікувала ще двох російських окупантів, причетних до вбивств цивільних у Бучі

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Getty Images / «Бабель»

Україна ідентифікувала ще двох російських військових, причетних до вбивств цивільних українців у Бучі. Їм повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Ідеться про командира дивізіону 234 десантно-штурмового полку дивізії Повітряно-десантних військ ЗС рф та навідника 4 десантно-штурмової роти.

Офіс генерального прокурора

За даними слідства, у березні 2022 року командир самохідного артилерійського дивізіону був поблизу одного з будинків у Бучі. Він знав, що мешканці будинку надають першу медичну допомогу пораненій жінці, однак без попередження відкрив прицільний вогонь із автомата в напрямку веранди. Саме там були мешканка будинку та поранена жінка.

Потім окупант пройшов на територію двору будинку і почав повторно стріляти в сторону жінок та чоловіка, який перебував біля вхідних дверей. Вони померли від поранень на місці.

Інший окупант, навідник 4-ї десантно-штурмової роти, у березні 2022 року спустився до підвалу в Бучі — там ховались цивільні. Він наказав їм здати мобільні телефони для перевірки. При цьому наказав одному з цивільних чоловіків зібрати телефони та винести їх на вулицю.

Але після цього окупант без попередження відкрив вогонь із автомата і поцілив в українця, що піднімався сходами до виходу з підвалу — чоловік помер на місці. Усі вбиті українці були цивільними.